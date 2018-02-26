В России выберут лучших дизайнеров алюминиевой мебели

Алюминиевая ассоциация совместно с Союзом дизайнеров и Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) объявили конкурс на лучший дизайн-проект мебели из алюминия — «ИдеАlный интерьер». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Алюминиевой ассоциации.

Такой конкурс пройдет в России впервые. Работы будут рассматриваться в трех номинациях: «Стул с использованием алюминиевых несущих конструкций», «Школьная мебель (мебель для сидения, парта, ученический стол)» и «Алюминий в мебели, интерьере и аксессуарах. Взгляд в будущее».

Организаторы конкурса рассчитывают на привлечение специалистов и студентов профильных вузов к работе с алюминием. Победители смогут не только принять участие в разработке современного дизайна мебельной продукции из алюминия, но и, возможно, в дальнейшей коммерциализации успешного образца.

По словам главы Алюминиевой ассоциации Валентина Трищенко, конкурс станет идеальной возможностью продемонстрировать свои навыки и знания начинающим и опытным специалистам. «Кроме того, мы уверены, что производители мебели по-новому посмотрят на перспективы, которые открываются перед отраслью в связи с ростом применения алюминия. С нетерпением ждем возможности изучить конкурсные работы», — добавил он.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с февраля до 31 августа 2018 года. Награждение победителей состоится в ходе 30-й международной выставки «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» 19-23 ноября 2018 года. Победителей выберет жюри, состоящее из экспертного совета Национальной премии «Российская кабриоль», отраслевого художественно-технического совета (ОХТС) по мебели, представителей Алюминиевой ассоциации, АМДПР, Союза дизайнеров России.

