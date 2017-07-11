Россия предложила координировать производство алюминия на международном уровне

Российские власти договариваются со странами Персидского залива, Китаем и Индией о создании международной структуры для координации действий в сфере производства алюминия. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб в ходе выступления на панельной сессии в рамках выставки «Иннопром-2017», передает Rambler News Service.

Чиновник уточнил, что в настоящее время стороны вырабатывают единую позицию по этому поводу, которая может быть представлена уже в 2018 году в Аргентине на встрече большой двадцатки (G20).

По его словам, Россия уже разработала и направила на рассмотрение в страны Персидского залива проект совместного заявления министров по итогам возможной встречи, которая должна будет состояться в ближайшее время.

Полагаю, что следующим этапом нашей совместной работы могла бы стать разработка конкретной дорожной карты по реализации проектов сотрудничества в формате Россия — страны Персидского залива, в который вошли бы уже конкретные совместные проекты в ключевых отраслях экономики, — добавил Цыб.

Замминистра подчеркнул, что алюминиевые предприятия в России обеспокоены нестабильностью мировых цен на алюминий в условиях затоваривания мировых рынков. И добавил, что российские предприятия заинтересованы в стабильности на мировом рынке алюминия, но «решить проблему может только устранение мирового дисбаланса по всей отраслевой цепочке».

В Алюминиевой ассоциации России отметили, что такой формат может стать инструментом международной работы с обязательным соблюдением отраслевых интересов всех стран. Представитель отраслевого объединения также сообщил агентству, что 10 июля на встрече министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с министрами стран Персидского залива и с Генсеком Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива была достигнута договоренность о подготовке дорожной карты к соглашению по созданию отраслевого объединения.

