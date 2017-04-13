Алюминиевая ассоциация высказалась за локализацию комплектующих авиатехники

Участники заседания авиационного сектора Алюминиевой ассоциации высказались за увеличение локализации производства комплектующих для авиатехники, а также развитие потребление алюминия в отрасли в целом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации.

Среди потенциально востребованной продукции отмечены авиационные колеса, кресла, а так же алюминиевые провода. Эксперта отметили, что проводка составляет до 20 процентов веса современного самолета (например, для Boeing-747 это 5,7 тонн), применение алюминия способно облегчить воздушное судно на 2,5-3 тонны. При этом алюминиевые провода дешевле медных примерно на 30 процентов. В настоящее время авиационные провода из алюминия в России не производятся.

Кроме того, было отмечено, что в настоящее время в России не производятся качественные авиационные и вертолетные кресла. При этом прогноз потребности России и СНГ в креслах, с учетом потенциального роста авиапарка, оценивается в 200 тысяч штук. Наряду с этим, приоритетными направлениями работы были признаны полная локализация производства теплообменников для авиации, алюминиевых авиационных трубопроводов, аддитивных технологий с применением отечественных алюминиевых порошков РУСАЛа, организация производства и расширение применения Al-Li сплавов, а также разработка и применение новых сплавов, в том числе алюминий-скандиевых.

В работе Алюминиевой ассоциации приняли участие ведущие предприятия авиакосмической отрасли – «ГСС» («Гражданские самолеты Сухого»), «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля», «BP-технологии», «Компания «Сухой», «ОАК», «ОАК-Закупки», «Композит», ОРКК, «Вертолёты России», а также алюминиевой отрасли – КраМЗ, КУМЗ, ОК РУСАЛ, Арконик Россия, «Алюминиевые продукты».

