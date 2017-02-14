Акции «Русала» подешевели после продажи доли «Онэксимом»

Акции «Русала» на Гонконгской бирже дешевеют на фоне новостей о продаже группой «Онэксим» Михаила Прохорова доли в металлургическом холдинге, сообщает ТАСС. Стоимость ценных бумаг во вторник, 14 февраля, снижалась более чем на 4 процента к цене закрытия предыдущей торговой сессии.

Поздно вечером в понедельник «Ведомости» сообщили, что «Онэксим» продал 3,32 процента акций «Русала» за 240 миллионов долларов. Представитель организатора размещения акций — «Ренессанс капитала» — рассказал изданию, что дисконт при продаже ценных бумаг составил 9 процентов к цене закрытия прошлой сессии.

По информации издания, книга заявок на бумаги «Русала» была открыта утром 13 февраля. «Онэксим» планировал продать 2,5 процента акций за 200 миллионов долларов по рыночной цене. У компании была возможность увеличить этот пакет до 3,75 процента. Но к вечеру, по словам собеседников «Ведомостей», стоимость пришлось снизить с 4 до 3,7 гонконгских доллара за акцию, а прием заявок от инвесторов продлили на час.

С лета 2016 года акции «Русала» подорожали в два раза благодаря росту цен на алюминий. Как отмечает газета, стоимость этого металла с начала прошлого года на Лондонской бирже металлов (LME) увеличилась почти на четверть, до 1848 долларов за тонну.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия и глинозема. На долю компании в 2015 году приходилось около 7 процентов мирового производства алюминия и примерно столько же — глинозема. Предприятия компании расположены в 13 странах, численность сотрудников — около 61 тысячи человек.