Бизнес
 

Акции «Русала» подешевели после продажи доли «Онэксимом»

Перейти в «Мою Ленту»

Акции «Русала» на Гонконгской бирже дешевеют на фоне новостей о продаже группой «Онэксим» Михаила Прохорова доли в металлургическом холдинге, сообщает ТАСС. Стоимость ценных бумаг во вторник, 14 февраля, снижалась более чем на 4 процента к цене закрытия предыдущей торговой сессии.

Поздно вечером в понедельник «Ведомости» сообщили, что «Онэксим» продал 3,32 процента акций «Русала» за 240 миллионов долларов. Представитель организатора размещения акций — «Ренессанс капитала» — рассказал изданию, что дисконт при продаже ценных бумаг составил 9 процентов к цене закрытия прошлой сессии.

По информации издания, книга заявок на бумаги «Русала» была открыта утром 13 февраля. «Онэксим» планировал продать 2,5 процента акций за 200 миллионов долларов по рыночной цене. У компании была возможность увеличить этот пакет до 3,75 процента. Но к вечеру, по словам собеседников «Ведомостей», стоимость пришлось снизить с 4 до 3,7 гонконгских доллара за акцию, а прием заявок от инвесторов продлили на час.

С лета 2016 года акции «Русала» подорожали в два раза благодаря росту цен на алюминий. Как отмечает газета, стоимость этого металла с начала прошлого года на Лондонской бирже металлов (LME) увеличилась почти на четверть, до 1848 долларов за тонну.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия и глинозема. На долю компании в 2015 году приходилось около 7 процентов мирового производства алюминия и примерно столько же — глинозема. Предприятия компании расположены в 13 странах, численность сотрудников — около 61 тысячи человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Онэксим» продал 3,32 процента акций UC Rusal за 240 миллионов долларов
ФАС вынесла предупреждение «Русалу» и ММК
Немецкая PML намерена строить мосты в России и сотрудничать с РУСАЛом
Вексельберг за месяц выкупит долю Прохорова в «Русале»
Последние новости
Песков рассказал об отношении Путина к личным оскорблениям
Организатором теракта в стамбульском клубе оказался гражданин Франции
Disney расторгла контракт с самым богатым видеоблогером из-за шутки про евреев
В ДНР рассказали о воюющих после выстрелов в голову украинских зомби
Астрофизики открыли гигантскую радиогалактику
500-килограммовую египтянку доставили в Индию для лечения
Командир «Адмирала Кузнецова» объяснил дым над крейсером
Другие материалы рубрики
07:15 Сегодня

«Через пять лет нам начнут доверять, как Hyundai и KIA»

Президент «АвтоВАЗа» о стратегии бренда Lada и завоевании рынка ЕС
11:26 3 февраля 2017

Минпромторг подготовит новые стратегии развития отраслей промышленности

10:43 3 февраля 2017

Газета узнала о планируемой передаче «Ростеху» управления системой госзакупок

20:47 13 февраля 2017

«Газпром» усомнился в надежности транзита газа через Украину

10:31 13 февраля 2017

Бизнес увидел выгоду

Москва обошла Шанхай в рейтинге бизнес-привлекательности
12:08 Сегодня

В Общественной палате назвали минимальную цену легальной пачки сигарет

07:13 3 февраля 2017

Маск пообещал высказать Трампу возражения против его иммиграционной политики

18:08 13 февраля 2017

Молдавия приостановила поставки мяса из России

07:05 13 февраля 2017

Дженерик, вперед!

Туманное будущее фармацевтической отрасли России
20:35 13 февраля 2017

Выручка онлайн-сервиса Price.ru возросла на 70 процентов

23:32 2 февраля 2017

Мантурова выдвинули в совет директоров «Газпрома» на место Улюкаева

14:34 13 февраля 2017

В России стали чаще фальсифицировать хлеб

Россия
Роковые «ватрушки»
Каждые 75 минут в России гибнет ребенок
Виталий МилоновПравославный оптимист
Как оказался в политике Виталий Милонов, которого требуют проверить у психиатра
Российские школы массово оборудуют глушилками перед ЕГЭ
Милонов пообещал выражаться еще аккуратнее
Тренеров хоккейного клуба отстранили после гибели 14-летнего игрока в Подольске
Захарова отреагировала на розыгрыш о назначении Россией Айболита главой Лимпопо
Президиум XXVI съезда КПССНас к торжеству пессимизма ведет
Как деградировала советская идеология
Все материалы
Мир
Предчувствие гражданской войны
Кто в Европе вызвался противостоять мигрантам
Опиум для народа
Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
Иранцы вытирают ноги о портрет Дональда ТрампаБольшой Сатана недоволен
Аннулирует ли Трамп ядерную сделку с Тегераном
Вице-президент Венесуэлы попал под американские санкции
Правительство Великобритании отклонило петицию за отмену визита Трампа
Giant figures of (L-R) Emmanuel Macron, head of the political movement En Marche !, or Onwards !, and candidate for the 2017 presidential election, Francois Fillon, former French prime minister, member of The Republicans political party and 2017 presidential candidate of the French centre-right, and French National Front leader Marine Le Pen, are seen during preparations for the carnival parade in Nice, France, February 2, 2017. REUTERS/Eric GaillardСкелеты в шкафу
С какими обвинениями столкнулись главные претенденты на пост президента Франции
A revolutionary fighter fires at Gadhafi loyalists in downtown Sirte, Libya, Tuesday, Oct. 18, 2011. About 1,000 Libyan revolutionary troops have launched a major assault on Moammar Gadhafi's hometown, surging from the east to try to capture the last area under loyalist control. В поисках нового полковника
Какие силы бьются за власть в современной Ливии
Все материалы
Бывший СССР
Влезли в Чонгар
Зачем ВСУ атаковали крымско-татарский батальон меджлиса
В ДНР рассказали о воюющих после выстрелов в голову украинских зомби
На химзаводе в Донецке произошел взрыв
Лукашенко подписал указ о сокращениях в своей администрации
Минобороны Украины предложило боевикам «Аскера» стать мусульманскими морпехами
Киев назвал сроки преодоления зависимости от донбасского угля
В Минэнерго Украины отказались от российской электроэнергии
Все материалы
Финансы
Эльвира НабиуллинаДилемма Набиуллиной
Станет ли Центробанк мешать укреплению рубля
Продовольствие малоимущим предложено выдавать с помощью карты «Мир»
Просрочка по автокредитам в 2016 году превысила 100 миллиардов рублей
Шохин предсказал полную отмену санкций на втором президентском сроке Трампа
Доллар упал ниже 58 рублей впервые с 2015 года
Скачок нефтяных цен пополнил бюджет России на 1,5 триллиона рублей
Выдача новых кредитов в России в 2016 году увеличилась почти на треть
Все материалы
Бизнес
«Через пять лет нам начнут доверять, как Hyundai и KIA»
Президент «АвтоВАЗа» о стратегии бренда Lada и завоевании рынка ЕС
Бизнес увидел выгоду
Москва обошла Шанхай в рейтинге бизнес-привлекательности
Дженерик, вперед!
Туманное будущее фармацевтической отрасли России
Акции «Русала» подешевели после продажи доли «Онэксимом»
«Газпром» усомнился в надежности транзита газа через Украину
В Общественной палате назвали минимальную цену легальной пачки сигарет
Молдавия приостановила поставки мяса из России
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
Рашид БозиевРасстрел везде поспел
За что изобретатель в Москве убил юриста
Жесткий наезд
Как нарушители «сажают» полицейских на капоты своих автомобилей
Полиция задержала на Ставрополье двух продавцов стреляющих авторучек
Россия продлила Индии лицензию на выпуск танков Т-90С
«Вертолеты России» оценили перспективы совместного производства Ми-17 с Индией
Командир «Адмирала Кузнецова» объяснил дым над крейсером
Все материалы
Наука и техника
Сверхновая 1993J (в представлении художника)Взрыв года
Астрофизики впервые наблюдали разрушение звезды
Демострация работниц Путиловского завода в первый день Февральской революции 1917«Русские либералы не могут ждать»
Что послужило причиной Февральской революции
Освобожденные
Чем тешили себя негры после отмены рабства в США
Под крупнейшим супервулканом Земли обнаружено огромное углеродное море
Астрофизики открыли гигантскую радиогалактику
В Марианской впадине обнаружили ядовитые отходы
Опухоль мозга вылечат с помощью вируса бешенства
Все материалы
Спорт
Татьяна Тарасова«Сделайте меня молодой и худой»
Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отмечает 70-летие
«Мы отправили "Лестер" в ад»
Репортаж корреспондента «Ленты.ру» с матча английской премьер-лиги
«Спартак» купил 19-летнего замбийца
Сусо забил с передачи Сосы
Форвард «Детройт Ред Уингс» ударил соперника клюшкой по лицу в матче НХЛ
Федор Емельяненко опять решил завершить карьеру
Немецкий футболист на последней минуте матча забил мяч с 30 метров
Все материалы
Культура
Кадр из фильма «Затерянный город Z»Все несчастные семьи
«Затерянный город Z», повар-убийца и нравы оппозиции на Берлинском кинофестивале
Секс, ложь и Ричард Линклейтер
Лучшее от лучших: фильмы самых популярных режиссеров последней четверти века
Неловкий момент
Как фэшн-фотограф Денис Пил заставал своих моделей врасплох
Моби рассказал о сговоре Трампа с Россией и поспешил назвать себя клоуном
Хью Джекману снова удалили раковую опухоль
Purple Rain Принса перевыпустят с неизданными песнями
Команду подготовки «Евровидения-2017» в Киеве лишили полномочий
Все материалы
Интернет и СМИ
Нездоровый образ жизни
Активисты избивают пьющих и курящих россиян ради популярности в сети
Битва за респект
За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
Disney расторгла контракт с самым богатым видеоблогером из-за шутки про евреев
Одинокие пользователи сети поделились планами на День святого Валентина
Российскую модель раскритиковали за экстремальную фотосессию на крыше небоскреба
Жительница Тайваня обнаружила на панорамах Google покойного деда
Назвавший Меланию Трамп проституткой репортер NYT получил выговор
Все материалы
Ценности
А ну заткнулись!
Как правильно заправить в джинсы свитер и все остальное
Марка adidas Originals отметила год петуха
Модель Белла Хадид стала новым лицом TAG Heuer
Bentley предложил мужчинам пахнуть мхом
Louis Vuitton собрал люксовый кейс для часов
Доменико Кастелло«Разница между мужчинами и женщинами — это борода!»
Как встретить весну: советы итальянского стилиста Доменико Кастелло
Питер Дундас одел беременную Бейонсе для «Грэмми»
Все материалы
Путешествия
Четыре мачты парусов
Барку «Седов» в День всех влюбленных исполняется 96 лет
Жерар Депарьдье«Люди устали от бесконечных каберне»
Жерар Депарьдье — о любимых винах и поиске корней
Туристов отправят в космос на российском корабле за 250 тысяч долларов
Британцы начали планировать путешествия на основе ДНК человека
Российский пассажирский самолет экстренно сел в киргизском аэропорту
Определены самые популярные города мира у российской молодежи
В Москве отменили и задержали свыше 60 авиарейсов
Все материалы
Из жизни
«Она меня сразила»
Ко Дню святого Валентина: фотопроект о влюбленных российских пенсионерах
Sozopol, Bulgaria - Black Sea during the summer holidays«Назад? Спасибо, уж лучше вы к нам!»
История московской бизнес-леди, переехавшей в Болгарию
С помощью лазера врач Кристофер Хорзанди из штата Невада удаляет растяжки на бедрах пациентки, модели Playboy Хлои ТераеСделаем красиво
Пластические хирурги превратили Instagram в свою рекламную площадку
Законно раздеться
Нудисты Великобритании сплотились в борьбе за свои права
В Нью-Йорке устроили показ мод для домашних животных
Поселившийся в британском магазине кот прославился в сети
Француз решил отсудить у Uber 48 миллионов долларов из-за распавшегося брака
Все материалы
Будущий король: первый тест нового Hyundai Solaris
Тест-драйв повзрослевшего «Соляриса» — второго поколения
Новый кроссовер Mitsubishi назвали Eclipse Cross
5 неожиданных внедорожников без крыши
Четырехдверные кабриолеты-вездеходы из России и не только
Isuzu обновит собственную версию Chevrolet Trailblazer
Тест-драйв первого кроссовера Jaguar
Длительный тест Jaguar F-Pace: часть первая
В России отзовут 1652 седана Jaguar XF
5 ну очень больших внедорожников
Альтернатива недавно возродившемуся громиле Ford Expedition
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы