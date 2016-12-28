ФАС вынесла предупреждение «Русалу» и ММК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение компаниям «Русал» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) о необходимости прекратить злоупотребления доминирующим положением на рынке пека — сырья для производства алюминия. Об этом говорится в заявлении на сайте надзорного ведомства.

В сообщении отмечается, что компании не смогли договориться о цене на данное сырье, после чего ММК подал жалобу в ФАС, обвинив «Русал» в навязывании невыгодных условий сделки. В свою очередь в ФАС, изучив предмет спора, выявили признаки злоупотребления ситуацией как со стороны «Русала», так и со стороны ММК. В частности, действия последнего вынудили «Русал» приобретать пек за границей. При этом в службе отметили, что производитель алюминия является единственным российским покупателем сырья, из-за которого разгорелся спор.

В ведомстве предупредили, что если ситуация не поменяется и стороны не договорятся, то ФАС будет вынуждена применить меры воздействия в отношении и «Русала», и ММК.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия и глинозема. На долю компании в 2015 году приходилось около 7 процентов мирового производства алюминия и примерно столько же — глинозема.

Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали. Предприятие представляет собой металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.