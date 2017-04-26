Производители алюминия изучат качество иностранных автомобильных колес

Алюминиевая ассоциация приступила к лабораторным испытаниям импортных автомобильных колес из алюминия в рамках борьбы с контрафактной продукцией и недобросовестными поставщиками. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении отмечается, что тестирование будут проводиться с привлечением независимого института — Московского авто-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

«Борьба с контрафактом и некачественной продукцией из алюминия является одной из важнейших задач нашей ассоциации. Результаты испытаний колес будут доведены до общественности и использованы для обсуждения вопроса импорта колес с государственными органами и участниками рынка», — сообщил председатель ассоциации Валентин Трищенко.

В специализированной аккредитованной лаборатории будут испытаны 120 колес 12 разных моделей и диаметров, закупленные у крупных ретейлеров. Маркировку изделий проверят на соответствие требованиям техрегламента ТР ТС 018 «О безопасности колесных транспортных средств» и правилам ЕЭК ООН N 124. Кроме того, будут проведены испытания на удар под углом 13 градусов, на изгиб при кручении, а также на коррозионную стойкость. Ожидается, что результаты исследований будут получены до конца мая текущего года.

