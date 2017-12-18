Названа пятерка важнейших событий алюминиевой отрасли в 2017 году

Алюминиевая ассоциация назвала пять наиболее важных событий, произошедших в алюминиевой отрасли России в 2017 году. При поддержке ассоциации был реализован ряд прорывных проектов и инициатив, открывающих перспективы для качественного скачка в развитии отечественной промышленности и новых направлений применения алюминия.

В частности, в 2017 году, спустя почти 20 лет с момента запрета, Министерство энергетики РФ разрешило использование алюминиевых сплавов в электропроводке зданий и сооружений. Эксперты называют это решение прорывным для отрасли: открываются новые масштабные перспективы применения крылатого металла, новые рынки сбыта, которые до сих пор сдерживались устаревшими ограничениями.

В России уже освоено производство алюминиевых сплавов 8030 и 8176, а выпуск кабелей налажен на двух отечественных предприятиях: «Иркутсккабель» и «Камский кабель». Продукция прошла всестороннюю проверку в соответствии с действующими методиками испытаний с привлечением специалистов ассоциации «Росэлектромонтаж» и НИИ противопожарной обороны МЧС России. Новые кабели обеспечивают высокий уровень пожарной безопасности, в том числе, за счет изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не распространяющих горение.

Кроме того, по итогам длительной работы по обеспечению защиты российского рынка от недоброкачественных импортных алюминиевых колесных дисков, проводимой с участием всех участников отрасли, был разработан проект постановления правительства РФ «О лицензировании импорта колес из алюминия», который уже получил межведомственное одобрение. Его принятие обеспечит мощный заслон ввозимой фальсифицированной продукции.

Еще одним важным событием уходящего года стала успешная реализация в Нижегородской области пилотного проекта по строительству и установке первых в современной истории России алюминиевых мостов, а уже осенью началась практическая фаза работ по созданию свода правил «Мосты из алюминиевых сплавов. Пролетные строения», который станет национальным стандартом в сфере проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации мостов из крылатого металла. Для этого на базе Московского государственного строительного университета ведутся испытания алюминиевого моста в натуральную величину.

Еще одно событие — в Москве начали курсировать трамваи, интерьеры которых впервые в России целиком выполнены из алюминия. Всего в рамках проекта будет поставлен алюминий для производства интерьеров 300 трамваев. Это крупнейший в мире контракт на закупку трамваев для транспортной системы одного города.

Кроме того, инновационный вагон-хоппер из алюминия в феврале прошел сертификацию в РФ. Проект вагона (модель 19-1244) был разработан РУСАЛом совместно с вагоностроительной компанией «РМ Рейл» и «Арконик СМЗ» и предназначен для перевозки более 50 видов сыпучих грузов. Право на его серийный выпуск «РМ Рейл» получил в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза.

Алюминиевый вагон-хоппер обладает целым набором уникальных характеристик по сравнению с аналогами: коррозийная стойкость, более высокая грузоподъемность (превышает аналоги на 3-9 тонн и составляет 79 тонн), срок службы — 32 года, больше на 6 лет. Благодаря балансу между этими характеристиками экономия на перевозку одной тонны груза в среднем составляет до 10 процентов. В настоящее время опытные партии алюминиевых вагонов проходят подконтрольную эксплуатацию, а также продолжается работа над разработкой других видов подвижного состава из инновационных алюминиевых сплавов.

Как отмечают в ассоциации, мощный импульс укреплению позиций крылатого металла на внутреннем рынке придал утвержденный премьер-министром России Дмитрием Медведевым «План мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия на 2016-2017 годы». Так как значительную долю в импорте алюминия занимает продукция с добавленной стоимостью, то именно на развитии производственных мощностей и компетенций в этих направлениях внутри страны была сфокусирована работа членов Алюминиевой Ассоциации, которая будет продолжена в 2018 году.