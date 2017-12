Один из крупнейших в мире производителей алюминия, «Русал», назвал ключевые события и достижения компании в 2017 году. Они стали результатом реализации корпоративной стратегии по повышению эффективности и экологичности производства, увеличению доли продукции с добавленной стоимостью, а также развитию территорий присутствия, отметили в компании.

В частности, в уходящем году «Русал» запустил новый бренд низкоуглеродного алюминия — ALLOW. Алюминиевая продукция под брендом ALLOW отличается существенно более низким «углеродным следом» — удельным объемом выбросов парниковых газов при производстве металла, чем в среднем по отрасли. Углеродный след продукции под брендом ALLOW составляет менее 4 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия, в то время как в среднем в мире значение этого показателя составляет около 12 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия.

«Русал» стал первым эмитентом панда-бондов из России. Эти сделки вызвали большой интерес со стороны инвестиционного сообщества. Общий объем двух траншей составил 1,5 миллиарда юаней.

Также в 2017 году «Русал» приступил к созданию центра обработки данных (ЦОД) на территории Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗа) в Карелии. ЦОД будет ориентирован на предоставление высокотехнологичных IT-сервисов, включая специальные услуги для анализа «больших данных», машинного обучения, майнинга криптовалют. Первым партнером стала компания AA!LAB.

Еще одним важным для компании и российской промышленности в целом событием стало то, что Минэнерго разрешило использовать в алюминиевой проводке разработанные специалистами «Русала» алюминиевые сплавы 8030 и 8176. После почти 20 лет запрета это решение открывает для российского алюминия новый рынок. Кабель из алюминиевого сплава обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности, в том числе за счет изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не распространяющих горение. Именно этот вид сплавов широко применяется для изготовления электропроводки в США и Китае.

«Русал» и НИТУ «МИСиС» создали Институт легких материалов и технологий, который является первой в России площадкой для совместного выполнения партнерами и членами Алюминиевой ассоциации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по развитию современных технологий. Основные направления деятельности института будут сфокусированы на создании новых материалов для высокотехнологичных отраслей (авиастроение, кораблестроение, автомобильная промышленность), разработке аддитивных технологий и металломатричных алюминиевых композитов, а также источников тока на основе алюминия (алюминий-ионные аккумуляторы).

В уходящем году компания «Русал» приобрела красноярский завод по производству дисков СКАД, активно наращивая выпуск продукции с добавленной стоимостью и свою экспертизу в области глубокой переработки.

Помимо этого, в 2017 году в Гвинее на базе госпиталя «Русала» создан уникальный научно-исследовательский лабораторный комплекс для борьбы с особо опасными инфекциями. В сотрудничестве с Роспотребнадзором и его научными подразделениями лаборатория создана на базе Научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ), построенного «Русалом» в 2015 году для борьбы с эпидемией Эболы на территории Гвинеи. Инвестиции российской алюминиевой компании в строительство центра составили более 10 миллионов долларов.

В рамках Года экологии «Русал» провел в городах своего присутствия марафон «Зеленая лига», ставший логическим продолжением программы «День Енисея». В акции приняли участие около 4,5 тысячи волонтеров из 14 городов. Было вывезено в общей сложности 3398 мешков мусора и посажено 2317 деревьев.

Также в 2017 году ежегодный РУСАЛ ФестивAL по направлениям #Театр, #Кино, #Наука, #Вело прошел в 16 городах России и Армении. Для жителей городов присутствия компании было организовано 62 мероприятия. РУСАЛ ФестивAL #Наука впервые прошел за пределами России – в Ереване.

Также в 12 городах присутствия компания открыла «Школу городских изменений». Это новый социальный проект, который направлен на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства. Обучение проводилось экспертами отрасли в формате семинаров и воркшопов в течение всего года.

«Для «Русала» 2017 год был успешным не только в достижении бизнес-целей, но и в реализации масштабных проектов межгосударственного сотрудничества, технологического партнерства, а также развития социальной и культурной среды многочисленных городов присутствия компании, — рассказал генеральный директор алюминиевого холдинга Владислав Соловьев. — РУСАЛ продолжает находить возможности и точки роста, прежде всего внутри России, и я уверен, что те проекты, которые мы реализовали в прошлом году, станут основой для еще больших достижений в будущем».