Эксперты рассказали о практике применения проводки из алюминиевых сплавов в мире

Использование проводки из алюминиевых сплавов — давно сложившаяся практика мировых лидеров в строительстве. В структуре потребления развитых стран она составляет около 50 процентов, говорится в сообщении Алюминиевой ассоциации, поступившей в редакцию «Ленты.ру».

«СМИ, негативно пишущие о возвращении проводки, очевидно намеренно не упоминают, что кабели из алюминиевого сплава – это абсолютно не та продукция, которая применялась в советские годы, а новый современный материал, полностью безопасный для применения при строительстве, и это подтверждено соответствующими сертификатами соответствия качества и пожарной безопасности», — рассказали в организации, отметив, что подобные публикации «носят характер спланированной информационной кампании».

В частности, озвученные в публикациях критические замечания никому не известных (одних и тех же во всех СМИ) спикеров, касающиеся качества, безопасности и эффективности проводки из алюминиевых сплавов, являются ложными и основаны только на мнениях этих спикеров, не имеющих никакого опыта работы в алюминиевой отрасли, не знакомых с результатами исследований, проведенными уполномоченными профильными ведомствами, а также с обширной мировой практикой применения проводки из алюминиевых сплавов. «Именно поэтому они не могут быть компетентными экспертами по вышеуказанным вопросам», — заявляют в ассоциации.

Еще в конце 2015 года сплавы 8176 и 8030, применяемые в новой проводке, были успешно квалифицированы у экспортных потребителей. Российские аналоги этих сплавов (с содержанием меди, железа и др. металлов) были разработаны на основе анализа многолетнего зарубежного опыта производства кабелей и проводов для электропроводок зданий и сооружений. Изменением кристаллической решетки и добавлением железа достигнута повышенная гибкость и надежное контактное соединение с оконечными устройствами.

Ключевыми преимуществами использования проводки из алюминиевых сплавов являются снижение веса и стоимости продукции, наряду с пожаробезопасностью, высоким качеством, гибкостью и долговечностью. «Причем, чем выше уровень экономического развития и качества жизни, тем выше доля проводки из алюминиевых сплавов», — отмечается в сообщении. Поэтому, считают в Алюминиевой ассоциации, проводить аналогии между новой проводкой из алюминиевых сплавов и алюминиевой проводкой из советских времен некорректно и непрофессионально.