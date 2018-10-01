В России задумали вернуть пиво в ларьки

Ночную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре могут разрешить. Как пишет «Коммерсантъ», соответствующий законопроект разработан Минпромторгом.

Послабления касаются только напитков, которые продаются в алюминиевых банках, произведенных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Кроме того, согласно законопроекту, их можно будет продавать в нестационарных торговых объектах, таких как киоски.

Издание связало предложение с санкциями против «Русал». В компании в свою очередь заявили, что не имеют никакого отношения к описываемой в публикации инициативе. «В погоне за сенсацией для привлечения внимания к своим материалам некоторые СМИ используют любые способы, чтобы упомянуть «Русал», даже там, где описываемая ситуация является абсурдной, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения здравого смысла», — сообщил представитель «Русала».

Новые предложения разработаны в рамках комплекса мер для поддержки алюминиевой промышленности. «Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса», — указано в пояснительной записке. Помимо этого, послабления помогут развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатов, росту доходов бюджетов всех уровней.

В начале апреля Минфин США внес «Русал», принадлежащий Олегу Дерипаске, в список компаний в отношении которых действуют санкции, в частности, запрет на сотрудничество с резидентами США.

Правительство России вскоре разработало дорожную карту мер по поддержке алюминиевой отрасли. Они направлены на увеличение потребления алюминия на внутреннем российском рынке. Таким образом планируется компенсировать выпавшие доходы «Русала» после закрытия американского рынка сбыта. В список мер вошли сокращение доли пластика на рынке упаковочных материалов, увеличение доли российского алюминия в госзакупках и ограничение импорта алюминия за счет повышения пошлин.

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