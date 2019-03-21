Поручение Путина о проверках бизнеса оказалось на грани срыва

Внедрение риск-ориентированного подхода привело к росту числа проверок малого и среднего бизнеса, хотя должно было их сократить, приводит слова начальника управления Генпрокуратуры по надзору за соблюдением прав предпринимателей Алексея Пухова принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По оценке Генпрокуратуры, после завершения трехлетних «надзорных каникул» для малого бизнеса общее количество предложенных контролерами проверок увеличилось более чем в полтора раза и составило 690 тысяч (в 2018 году предлагалось провести 412 тысяч проверок).

Пухов отметил, что только благодаря введению в этом году моратория на проведение плановых проверок малого бизнеса удалось «снять накал» и убрать из плана проверок на этот год 250 тысяч контрольных мероприятий.

Риск-ориентированный подход ввели в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, утвержденной правительством в 2016 году. Согласно этому механизму проверять должны только объекты с большим риском предотвращения вреда. Но как заметил Пухов, критерии рисков установили настолько широко, что количество предлагаемых проверок только увеличилось.

Он напомнил, что под контроль прокуратуры попадают далеко не все контрольные мероприятия. Так, внеплановые проверки согласовывают с надзорным ведомством примерно в 3 процентах случаев. Также без прокурорского надзора остается контроль в налоговой, таможенной и банковской сферах. Помимо этого, не согласовываются проверки в рамках ранее выданных предписаний.

Президент России Владимир Путин неоднократно поднимал тему необходимости снижения давления на бизнес. Так, в послание Федеральному собранию он заявил, что необходимо освободить бизнес от давления со стороны нечистоплотных чиновников и правоохранителей. В прошлом году глава государства поручил правительству подготовить исчерпывающий перечень документов, которые малый и средний бизнес должен предоставлять в госструктуры для отчетности, чтобы у некоторых чиновников не было соблазна излишне нагружать бизнес.

Ежеквартальное исследование «Опор России», Промсвязьбанка и агентства Magram Market Research показало, что в четвертом квартале 2018 года ожидания российских предпринимателей в отношении собственного бизнеса и экономики в целом стали худшими за пять лет. Малый бизнес фактически оказался в рецессии, крупный также столкнулся проблемами и начал срезать издержки.

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