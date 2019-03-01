Подмосковье вышло в лидеры по масштабам малого и среднего бизнеса

Подмосковье вошло в тройку лидеров по масштабам деятельности малого и среднего бизнеса в рейтинге агентства РАЭКС-Аналитика, рассказал заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 1 марта.

«По количеству инвестиций нас смогла обогнать только Москва. Эти данные показывают результативность работы регионального правительства, направленной на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса», — сказал Хромов.

В пресс-службе областного правительства отметили, что ежегодно на поддержку предпринимательства из казны выделяются значительные средства. В общей сложности за последние пять лет было предоставлено 1156 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

С этого года введена новая мера поддержки — компенсация затрат субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в спортивной отрасли. На эи цели выделено 92 миллиона рублей.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в регионе увеличилось количество зарегистрированных предпринимателей. В том же месяце губернатор Андрей Воробьев заявил, что нужно увеличить долю малого бизнеса в регионе. По его словам, это способствует экономическому росту.