В Подмосковье состоится форум экспортеров

Второй форум экспортеров Московской области пройдет в Доме Правительства Подмосковья 15 ноября, в среду. Об этом «Ленте.ру» рассказали пресс-службе регионального министерства инвестиций и инноваций.

Представители экспортно-ориентированных компаний и предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего бизнеса, обсудят новые вызовы и возможности в сфере международного торгового сотрудничества, говорится в сообщении.

В форуме примут участие представители регулирующих структур, в том числе министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев, первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин, президент торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов.

Мероприятие откроется церемонией вручения награды «Лучший экспортер года». Таким образом власти планируют поддержать локальных экспортеров. Также организаторы форума представят три рейтинга компаний-экспортеров Московской области в сегментах малого и среднего бизнеса.

В середине июня сообщалось, что власти Подмосковья направят на реализацию программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 650 миллионов рублей до конца года.

В начале месяца стало известно, что Мособласть заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). За год Подмосковье поднялось в нем на 12 пунктов.

Первый Форум экспортеров прошел в ноябре прошлого года, в его работе приняли участие более 400 делегатов.

