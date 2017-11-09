Татарстан и Подмосковье расширят сотрудничество по подготовке аграриев

Татарстан планирует расширить сотрудничество с Подмосковьем по сельскохозяйственному направлению, заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Назип Хазипов. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в четверг, 9 ноября.

«Мы очень заинтересованы в совместной с Московской областью подготовке кадров для сельского хозяйства. Оба региона богаты высококвалифицированными специалистами. Такая работа уже ведется и будет только расширяться», — рассказал Хазипов в ходе IV Международного агропромышленного молочного форума.

Ранее в рамках молочного форума правительство Мособласти заключило 11 соглашений с инвесторами на сумму более 14 миллиардов рублей.

Власти Подмосковья рассчитывают, что инвестиции в сельское хозяйство в 2017 году составят 30 миллиардов рублей. Об этом 4 октября проинформировал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. По его словам, каждый год размер финансовых вложений в сельское хозяйство увеличивается на 20 процентов.

Международный агропромышленный молочный форум открылся 8 ноября в Доме правительства Московской области. Спикеры и участники подводят предварительные итоги трех лет санкций в молочной промышленности и оценивают целесообразность электронной ветеринарной сертификации и требований Таможенного союза.

