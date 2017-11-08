Власти Подмосковья рассказали о перспективах производства товарного молока

Подмосковье может занять одну из лидирующих позиций среди регионов России по производству товарного молока уже через 3-4 года, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 8 ноября.

«Мы фиксировали достаточно длительный период снижение объемов производства молока. В прошлом году мы его стабилизировали. В этом году мы фиксируем небольшой рост», — сказал Разин на IV Международном агропромышленном молочном форуме.

По его словам, в регионе имеется ряд сложностей для развития молочной промышленности, в частности, это связано с соблюдением всех санитарных требований.

Ранее в среду министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что Московская область лидирует среди регионов по внедрению инвестиций и субсидий в развитие молочной промышленности.

Накануне сообщалось, что областные власти планируют подписать в рамках молочного форума соглашение о создании на территории региона козоводческого комплекса, а также обговорить детали запуска кластера компаний по производству сыра и переработке сырной продукции.

Международный агропромышленный молочный форум проходит 8-9 ноября в Доме Правительства Московской области. Спикеры и участники подведут предварительные итоги трех лет санкций в молочной промышленности и оценят целесообразность электронной ветеринарной сертификации и требований Таможенного союза.