Подмосковье назвали лидером по развитию молочной промышленности

Подмосковье является лидером по внедрению инвестиций и субсидий в развитие молочной промышленности в России, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 8 ноября.

«Сегодня область [Московская] — номер один в стране по тем инвестициям, отчислениям, субсидиям, которые область дает на развитие молока», — сказал Ткачев в ходе IV Международного агропромышленного молочного форума.

Он также отметил, что область занимала лидирующие позиции по производству молока еще в советское время. Ежегодно в регионе получали около двух миллионов тонн молока, напомнил министр.

Накануне сообщалось, что власти Подмосковья планируют подписать в рамках молочного форума соглашение о создании на территории региона козоводческого комплекса полного цикла на восемь тысяч дойных коз, включающего в себя фермы по выращиванию племенных коз, предприятие по переработке козьего молока и кормопроизводство. Общий объем инвестиций составит более трех миллиардов рублей.

В начале месяца министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин заявил, что всего в рамках форума планируется заключить 12 инвестиционных соглашений на сумму, превышающую 14 миллиардов рублей.

Международный агропромышленный молочный форум проходит 8-9 ноября в Доме Правительства Московской области. Спикеры и участники подведут предварительные итоги трех лет санкций в молочной промышленности и оценят целесообразность электронной ветеринарной сертификации и требований Таможенного союза, говорится на сайте мероприятия.