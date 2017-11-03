Власти Подмосковья анонсировали подписание 12 инвестиционных соглашений

Власти Подмосковья рассчитывают подписать ряд перспективных соглашений на предстоящем Международном молочном форуме. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в пятницу, 3 ноября.

«На подписание подготовлено 12 инвестиционных соглашений на сумму, превышающую 14 миллиардов рублей. Сферы действия планируемых подписаний — животноводство, производство и переработка молока, строительство и реконструкция ферм и заводов, сыроделие, информационное сотрудничество и другие», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

24 октября министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил, что на территории Дмитровского района планируется создать кластер компаний по производству сыра и переработке сырной продукции. Этапы реализации проекта стороны также обсудят на площадке IV Международного агропромышленного молочного форума.

Помимо кластерной политики, на молочном форуме обсудят внедрение ЭВС и методы борьбы с фальсификацией молочной продукции.

Международный агропромышленный молочный форум будет проходить 8-9 ноября в Доме Правительства Московской области. Главная тема форума в этом году — основные вызовы и пути развития молочной отрасли на современном этапе. Спикеры и участники подведут предварительные итоги трех лет санкций в молочной промышленности и оценят целесообразность электронной ветеринарной сертификации и требований Таможенного союза, говорится на сайте мероприятия.