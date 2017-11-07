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Власти Подмосковья анонсировали создание в регионе козоводческого комплекса

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Власти Подмосковья планируют подписать в рамках молочного форума соглашение о создании на территории региона козоводческого комплекса. Об этом «Ленте.ру» рассказали в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия во вторник, 7 ноября.

Ожидается, что глава министерства Андрей Разин в среду, 8 ноября, подпишет соглашение с ООО «Пущинское молоко» о создании комплекса полного цикла на восемь тысяч дойных коз, включающего в себя фермы по выращиванию племенных коз, предприятие по переработке козьего молока и кормопроизводство. Общий объем инвестиций составит более трех миллиардов рублей.

3 ноября Разин сообщил, что всего в рамках форума планируется заключить 12 инвестиционных соглашений на сумму, превышающую 14 миллиардов рублей.

24 октября министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев заявил, что на территории Дмитровского района планируется создать кластер компаний по производству сыра и переработке сырной продукции. Этапы реализации проекта стороны также обсудят на площадке IV Международного агропромышленного молочного форума.

Международный агропромышленный молочный форум будет проходить 8-9 ноября в Доме Правительства Московской области. Спикеры и участники подведут предварительные итоги трех лет санкций в молочной промышленности и оценят целесообразность электронной ветеринарной сертификации и требований Таможенного союза, говорится на сайте мероприятия.

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