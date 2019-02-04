Владелец «Тараса Бульбы» признался в неуплате налогов на миллиарды рублей

Собственник сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрий Белойван полностью признал вину в уклонении от уплаты налогов на два миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

Бизнесмен вместе с адвокатами закончили ознакомление с материалами дела, которые в ближайшее время будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В настоящее время Белойван находится под подпиской о невыезде.

По словам адвоката Александра Карабанова, предприниматель готов полностью компенсировать нанесенный государству ущерб. Ранее в рамках следствия в обеспечительных целях было арестовано имущество Белойвана на сумму более миллиарда рублей.

Уголовное дело в отношении Белойвана было возбуждено в 2017 году. Ему вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму около двух миллиардов рублей в период с 2011 по 2014 год. По версии следствия, бизнесмен не отражал действительные доходы в декларациях.

Сеть ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» основана в 1999 году и в настоящее включает в себя 15 заведений в Москве и одно в Киеве. На момент совершения преступлений Белойван управлял восемью ресторанами в российской столице.

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