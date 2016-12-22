СК обвинил корчму «Тарас Бульба» в уклонении от уплаты налогов

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело в отношении руководства сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 неустановленные лица из числа руководства ООО «Престиж» (входит в сеть «Корчма "Тарас Бульба"») исказили в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизили налоговую базу. В результате бюджет недополучил 112 миллионов рублей.

Отмечается, что в ходе расследования было проведено 42 обыска в ресторанах и по месту жительства руководства, изъята компьютерная техника и крупные денежные суммы, а также документы. Расследование уголовного дела продолжается.

6 июня Арбитражный суд Москвы доначислил сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» налогов, пеней и штрафов на миллиард рублей за период с 2011 по 2013 год.