Владельца «Корчмы "Тарас Бульба"» обвинили в неуплате налогов

Бенефициару сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрию Белойвану предъявлено обвинение об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении московского управления СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 13 июня.

Ресторатору вменяется восемь преступных эпизодов, подпадающих под действие статьи 199 УК РФ. Он оставлен под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 годы Белойван, являясь фактическим руководителем восьми юридических лиц, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма "Тарас Бульба"», в целях уклонения от уплаты налогов неправомерно не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизил налоговую базу.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили сумму неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость в общем размере более 650 миллионов рублей.

В рамках следствия принимаются все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба, отмечается в пресс-релизе.

О начале расследования уголовного дела о неуплате налогов ресторанной сетью сообщалось в декабре 2016 года. Тогда были проведены 42 обыска в ресторанах и по месту жительства руководства, изъята компьютерная техника и крупные денежные суммы, а также документы. На первоначальном этапе расследования сообщалось о 112 миллионах рублей ущерба.