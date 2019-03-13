На ПМЭФ-2019 представят законопроект о контрольно-надзорной деятельности

Правительство России представит для широкого обсуждения новый законопроект о контрольно-надзорной деятельности, призванный создать общие условия работы органов контроля и надзора в России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

Первое обсуждение нового законопроекта должно состояться в рамках Петербургского международного экономического форума 6-8 июня 2019 года.

Этот законопроект может стать базой для подготовки кодекса норм контрольно-надзорной деятельности. По словам Константина Чуйченко, до сих пор в стране каждый надзорный орган работает по своим отдельным правилам, а общего базового законодательства, регулирующего эту деятельность, пока нет.

«Сейчас мы работаем над общим законом об обязательных требованиях, которые будут предметом контрольно-надзорной деятельности. Этот закон будет содержать в себе понятия и признаки этих требований, систему нормативных актов, в которых они будут воплощены», — отметил Чуйченко.

По словам вице-премьера, в настоящее время обсуждается вопрос о том, какие отраслевые законы о контроле и надзоре могут дополнительно потребоваться помимо базового. В качестве примера он привел атомный государственный надзор, который требует особых правил проведения проверок.



