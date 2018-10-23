Путин призвал упростить жизнь малому бизнесу

Необходимо предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса, используя возможности цифровых технологий, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Малый бизнес — национальный проект!» Об этом сообщает ТАСС во вторник, 23 октября.

Глава государства поручил правительству подготовить исчерпывающий перечень документов, которые малый и средний бизнес должен предоставлять в госструктуры для отчетности. По его словам, это необходимо, чтобы «у некоторых чиновников не было соблазна с помощью разного рода ведомственных инструкций и приказов, что называется, тихой сапой нагружать бизнес и вводить все новые формы отчетности».

Кроме того, по мнению президента, следует разрешить представителям МСП вместе с контрольно-надзорными органами размещать информацию о проверках в соответствующих реестрах.

Путин также призвал увеличить объем закупок компаний с госучастием у малого и среднего бизнеса.

«Теперь корпорации малого и среднего предпринимательства совместно с бизнесом предстоит взять следующую высоту: к 2024 году довести объем закупок до пяти триллионов рублей. Вполне достижимый результат», — заключил он.

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