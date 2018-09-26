Власти взялись за финансовые пирамиды на блокчейне

Центральный банк (ЦБ) выявил признаки финансовой пирамиды у сервиса по привлечению и предоставлению финансирования «Кэшбери». Об этом рассказал директор департамента регулятора по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, которого цитирует «Интерфакс».

«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», — сказал Лях.

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По его словам, «Кэшбери» проводит активную рекламную кампанию по всей стране. «Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот "проект", чтобы уменьшить их возможный ущерб», — отметил Лях.

По данным ЦБ, «Кэшбери» строит свою деятельность «на принципах сетевого маркетинга», обещает завышенную доходность, привлекает деньги в том числе в криптовалюте. При этом в работе сервиса отсутствуют признаки реальной экономической деятельности, у него нет лицензии ЦБ.

На сайте «Кэшбери» сообщается, что это сервис по предоставлению микрозаймов гражданам, а также малому и среднему бизнесу. Средства привлекаются у других пользователей сервиса, которые выступают инвесторами. Им обещается доходность на уровне 600 процентов годовых. «Множество видов бонусов за активность, возможность торговать акциями компании может стать для вас источником головокружительных доходов», — говорится на сайте.

Среди партнеров сервиса указана микрокредитная компания «Лига аукционов», занимающаяся скупкой имущества, выставленного на аукционы при банкротстве компаний. 26 сентября ЦБ внес ее в государственный реестр микрофинасовых организаций.

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