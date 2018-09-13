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Цифровая экономика стала одной из ключевых тем обсуждения на ВЭФ

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Участники IV Восточного экономического форума (ВЭФ) в рамках одной из ключевых сессий обсудили тему, посвященную цифровизация экономики, а также тому, какие возможности и перспективы в этой сфере открываются для Дальнего Востока.

В частности, они отметили, что цифровизация является одним из актуальных трендов развития экономики и общества. «Цифровая революция дает огромные возможности в денежной сфере. <…> Мы говорим о рождении принципиально нового типа денег — не столько о криптовалютах, сколько о национальных цифровых валютах», — заявил советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев.

По словам Татьяны Ремезовой, ведущей программы «Вести» (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания,ВГТРК), признанием значимости роли цифровой экономики является ее ежегодное увеличение доли ВВП. «В российском ВВП пока цифровая экономика составляет 2,8 процента, или 75 миллиардов долларов, причем большая ее часть, 63 миллиарда долларов, приходится на сферу потребления», — отметила она.

Одной из ключевых проблем в этой сфере, по мнению участников встречи, является отсутствие нормативно-правовой базы для развития цифровой экономики. «Цифровое законодательство пишется с чистого листа. Его сегодня нет не только в нашей стране, его вообще нигде нет в мире», — заявил Сергей Жигарев, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«Нормативная среда на сегодня не учитывает ключевых свойств новой экономики — высокой ценности нематериальных активов, размывания границ и предельно низких затрат на тиражирование бизнес-моделей, в том числе регуляторные вопросы, которые должны были быть решены еще вчера: определение юридической природы новых цифровых активов, идентификация субъектов цифровой экономики, юридическая сила электронных документов, формы государственного контроля бизнеса, регулирование оборота данных и доступа к ним таким образом, чтобы они были защищены и в то же время доступны для решения различных бизнес-задач», — заявил старший вице-президент, заместитель председателя совета директоров, ГМК «Норильский никель»; вице-президент, ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС» Андрей Бугров.

Как заявил Коссар Сохейл, исполнительный операционный директор, Bitlish Ltd., «у нас нет метода юридического регулирования блокчейна и криптовалют. <…> Международных стандартов, которые применялись бы повсеместно, не существует».
Также участники встречи отметили необходимость в том, чтобы ясно было описано понятие смарт-контрактов, которое, по словам Дмитрия Уфаева, гендиректора, Bitfury Russia, позволит поверх блокчейна дописывать различную бизнес-логику и взаимодействовать более эффективно».

Кроме того, отставание регулирования и киберпреступность создают риски для экономики и общества, подчеркнули собравшиеся. «Когда все приходит в цифровой вид, должна обеспечиваться и гарантированная сохранность данных», — отметил Сергей Мытенков, вице-президент, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Ни в одной стране мира мы не можем надлежащим образом защитить права участников смарт-контрактов. <…> Страны не понимают юридическую природу смарт-контрактов», — заявила Элина Сидоренко, руководитель рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
«Биткоин и другие криптовалюты не считаются валютами и, следовательно, подлежат свободному обороту. <…> С другой стороны, когда добавляются дополнительные характеристики, надстраиваются над криптовалютой, это может становиться угрозой для экономики», — заявила Джулия Чарлтон, партнер, адвокат, Charltons.

В целом, по мнению участников сессии, бизнес и общество не готовы к цифровизации. «Сейчас основная задача в том, чтобы решить две ключевые проблемы: донести до государства консолидированную позицию большой экономики и большого бизнеса в этой части. <…> Вторая — помочь самому большому бизнесу, да и малому, и среднему бизнесу, разобраться, что конкретно они хотят, с чем мы имеем дело, что такое цифровизация», — считает Элина Сидоренко.

Самое важное, отметил Сергей Мытенков, — работа с населением, поскольку не все готовы переходить на цифровые технологии. «Технологические термины, которые мы заимствуем из английского языка, [необходимо] начать переводить на русский язык», — считает Анатолий Бобраков, заместитель генерального директора по корпоративным вопросам, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».

Одним из решений существующих в этой сфере проблем участники сессии назвали создание регулятивной базы цифровизации. «Регулирование процессов цифровизации должно основываться на принципах умеренного вмешательства государства в новые экономические отношения с сохранением за ними функций контроля и надзора на финансовых рынках», — заявил Андрей Бугров.

«Цифровая экономика не может быть субъектовой или региональной, она сразу носит планетарный характер. Очень важно договориться с парламентариями из других стран о том, что мы вкладываем в термины <…> самые простые понятия, чтобы они и у нас воспринимались и звучали абсолютно одинаково», — заявил Сергей Жигарев, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Необходимо также создание моделей безопасности данных. «Для большой экономики вход в цифру должен быть проторен не только законодательством, определяющим статус участников, но также и выстраиванием модели безопасности», — считает Элина Сидоренко.

Кроме того, требуется и реорганизация образовательного процесса. «Необходимо уходить в сторону практического дуального образования. <…> То, что сейчас происходит в образовании, — более теоретика, а молодежь это не устраивает», — заявил Алексей Мостовщиков, сопредседатель Магаданского регионального отделения, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

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