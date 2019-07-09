Северная Осетия отчиталась о скорости строительства жилья

Северная Осетия выполнила план по вводу жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» наполовину. За первое полугодие текущего года в республике построили 122 тысяч квадратных метров жилья, сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства и архитектуры республики Таймураза Касаева.

На настоящий момент показатель выполнен на 57 процентов. «Ожидается, что оставшийся ввод жилья запланирован на конец года. На данный момент отсутствуют риски не достижения планового показателя», — сказал Касаев.

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В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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