Первый директор ФСБ занялся проблемами россиян

На контроле Фонда содействия реформированию ЖКХ находятся более 300 домов для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета фонда, бывший премьер-министр и первый директор ФСБ Сергей Степашин, пишет портал «Будущее России. Национальные проекты».

Фонд взял дома на контроль из-за их ненадлежащего качества. «Больше всего в Омской области (41), Забайкалье (25), в Амурской области (24), Республике Саха Якутия (18), Пензенской области (14)», — сказал Степашин.

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В дальнейшем, по его словам, необходимо контролировать качество строящихся для переселенцев домов, которые в то же время должны быть энергоэффективными.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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