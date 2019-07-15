В России начали выдавать электронные разрешения на строительство

В России запущен пилотный проект по выдаче электронных разрешений на строительство, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Первое разрешение в единой информационной системе жилищного строительства было выдано властями Оренбурга застройщику «УСК-Недвижимость».

Электронные разрешения будут выдаваться в разных регионах России. Согласно плану, возможность получения разрешения в таком формате будет реализована во всех субъектах федерации.

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Возможность выдачи разрешений на строительство в электронном виде позволяет сократить время прохождения административной процедуры застройщиком и повысить удобство получения услуги, напоминает ДОМ.РФ. Нововведение также нацелено на повышение прозрачности и оперативности предоставления полной, достоверной информации о деятельности профессиональных участников рынка, а также сведений о рынке жилищного строительства в информационной системе.

Модернизация строительной отрасли — одна из ключевых целей национального проекта «Жилье и городская среда». Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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