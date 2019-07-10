Названа причина повышения спроса москвичей на трехкомнатные квартиры

Спрос на трехкомнатные квартиры в новостройках Москвы вырос на 35 процентов за год. Об этом говорится в исследовании «ИНКОМ-Недвижимость», результаты которого опубликованы на сайте компании.

«Этот спрос начал реализовываться еще в прошлом году благодаря снижению ипотечных ставок вообще и внедрению программы субсидирования ипотеки при рождении второго и третьего ребенка в частности», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, максимальные показатели были достигнуты в Новой Москве — там спрос вырос в два раза. При этом на территории «старой» столицы трехкомнатные квартиры стали приобретать на 37 процентов чаще, в Подмосковье — на один процент.

При этом отмечается, что совокупный спрос на «трешки» в столице составил 18 процентов.

По словам начальника отдела продаж департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Юрия Лебедева, многокомнатные квартиры, как правило, составляют не больше 10 процентов от общего числа лотов. «Объекты больших метражей в масс-маркете невыгодны для застройщиков, ведь чем больше площадь квартиры, тем ниже стоимость ее квадратного метра», — пояснил он.

Согласно программе семейной ипотеки, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между шестью процентами и фактической ставкой банка. Она подготовлена для семей с детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и предусматривает покупку квартир только в строящихся домах.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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