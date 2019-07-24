В Забайкалье станет меньше пустырей

В забайкальском поселке Могойтуй в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет обустроена площадь. Ее создадут на месте пустыря в центре населенного пункта, сообщил ТАСС глава поселения Чингис Дугаров.

По его словам, на эти цели выделено 8,84 миллиона рублей. «Работы уже идут, они завершатся к 29 сентября», — сказал чиновник.

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Место было выбрано самими жителями поселка. На будущей площади, по словам Дугарова, смонтируют систему видеонаблюдения, освещение и скамейки для отдыха. Помимо этого там обустроят фонтан и дополнительно озеленят территорию, а также установят сцену для проведения массовых мероприятий. Кроме того, планируется установить световую надпись «Могойтуй».

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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