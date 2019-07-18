В России благоустроят «Сказочный городок»

В Шимановске Амурской области благоустроят популярное место отдыха «Сказочный городок», сообщается на сайте правительства региона. Работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

На благоустройство направят более 10 миллионов рублей. В парке заасфальтируют велодорожку, уложат плиткой пешеходные дорожки, сделают водоотводы и реконструируют освещение. Помимо этого там отремонтируют фонтан и ограждения, а также установят скамейки.

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«Все работы, поставки оборудования ведутся согласно графику», — отметил мэр Шимановска Павел Березовский.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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