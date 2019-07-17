Пешее путешествие в Геленджике станет дольше

Морская набережная Геленджика, считающаяся визитной карточкой курорта, будет продлена до Тонкого мыса. Об этом ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, прогулочная зона 14-километровой набережной будет увеличена благодаря концепции, которую дополнительно разработают для города. Помимо этого будет уделено внимание и спальным районам.

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Модернизация инфраструктуры станет возможной благодаря участию Геленджика в пилотном проекте по развитию городской территории в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Нацпроект, состоящий из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), предусматривает, в частности, формирование механизма участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличение доли участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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