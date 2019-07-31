Россияне попросили современный парк и получили его

В городе Арсеньев Приморского края завершена реконструкция парка «Восток», который попросили отремонтировать сами местные жители. Об этом сообщает агентство PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

В текущем году была благоустроена главная аллея парка. Там заасфальтировали дорожки, заменили бордюры, уложили брусчатку, установили скамейки и урны.

Приемка парка общественной комиссией состоялась 30 июля. Горожане отметили, что новое место отдыха стало долгожданным подарком арсеньевцам.

«Восток» реконструировали в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно нацпроекту, планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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