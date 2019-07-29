Мордовию начали приводить в порядок

Национальные проекты, в частности «Жилье и городская среда», помогают благоустроить сельские территории в Мордовии, отремонтировать там существующие социальные объекты и возвести новые. Об этом пишут «Известия Мордовии».

Так, в селе Поводимово строится площадка для праздничных мероприятий. На ее месте ранее была обычная поляна. Там уложат брусчатку, установят сцену с современным оборудованием, сделают освещение, поставят лавочки и клумбы.

В селе Кочкурово ремонтируют школу, в которую в новом учебном году придут 60 учащихся. На 2020 год там запланировали построить при школе футбольное поле с искусственным покрытием. В районном центре Дубенки строится новый детский сад в дополнение к двум уже существующим.

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«Благодаря ему и другим нацпроектам жизнь в районах продолжает меняться в лучшую сторону», — отмечает издание.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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