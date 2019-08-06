Глава российского региона решил вопрос с тротуаром

В городе Емва в Коми благоустроили тротуар в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Гапликов по итогам встречи с местной жительницей, сообщает агентство «Комиинформ».

В результате в Емве обустроили участок улицы протяженностью более 300 метров. Там заасфальтировали тротуар, уложили бордюры и установили скамейки.

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В городе также досрочно завершили мероприятия по благоустройству территорий, запланированные на текущий год в рамках данного нацпроекта.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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