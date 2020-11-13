Мэра Томска задержали на основании материалов ФСБ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против мэра Томска на основании материалов ФСБ по статье о превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в 2016 году градоначальник дал незаконное указание внести недостоверные сведения в пользу своей компании «Томское пиво». Речь идет о санитарно-защитной зоне на земельном участке предприятия. В итоге застройщик получил отказ построить там многоэтажные жилые дома, в результате чего ему был причинен существенный вред.

В рамках дела идет обыск по месту жительства мэра, в администрации Томска и офисах «Томского пива», также идет допрос свидетелей. Градоначальник задержан, с ним проводятся следственные действия.

О задержании Кляйна стало известно утром 13 ноября. Его задержали на селекторном совещании.

Иван Кляйн занял пост мэра Томска в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом Томской областной думы. Также до вступления в должность мэра занимал пост генерального директора ОАО «Томское пиво».