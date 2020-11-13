Мэра Томска задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По информации источника, Кляйн был задержан утром 13 ноября. Как сообщает Telegram-канал Mash, задержание прошло во время селекторного совещания в администрации города. Его причины не уточняются.

В марте Кляйн на закрытом совещании наградил жену Галину званием «Меценат года». Награду она получила за многолетний вклад бизнеса в развитие Томска.

Иван Кляйн занял пост мэра Томска в 2013 году. До этого с 1997 года был депутатом Томской областной думы. Также до вступления в должность мэра был генерального директора ОАО «Томское пиво».