Изобличенному ФСБ бывшему мэру Евпатории вынесли приговор

Железнодорожный суд Симферополя вынес приговор бывшему мэру Евпатории Андрею Филонову, признав его виновным в превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Экс-глава города осужден на три года и восемь месяц в колонии-поселения, а также лишен права занимать должности на госслужбе сроком на полтора года после отбытия наказания.

Преступная деятельность Филонова была изобличена ФСБ. По данным спецслужб, по указанию мэра был незаконно изменен вид муниципальной собственности в виде земельных участков общей площадью 14 гектаров, чтобы их потом сдать в аренду по заниженной цене. Общий ущерб от махинаций с землей оценивается в 80 миллионов рублей.

Спецслужбы задержали Филонова весной 2019 год, после чего его отстранили от должности. Он возглавлял администрацию Евпатории с ноября 2014 года.