ФСБ заинтересовалась деятельностью российского мэра и пришла с обысками

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила уголовное дело в отношении главы администрации крымской Евпатории Андрея Филонова по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе крымского управления ведомства.

По месту жительства чиновника и в городской администрации проводятся следственные действия.

2 апреля Евпаторийский городской суд по иску прокуратуры постановил расторгнуть трудовой контракт с Филоновым, который назначил тестя руководителем одного из муниципальных учреждений. В надзорном ведомстве усмотрели в этом назначении конфликт интересов. Суд возложил на главу муниципалитета Олесю Харитоненко обязанность уволить мэра.

Как заявил Филонов на своей странице в Facebook, он не намерен уходить со своего поста, несмотря на решение суда.

«Во-первых, принятое решение не вступило в законную силу и не означает, что я автоматически уволен с занимаемой должности. Во-вторых, я не провидец, но у меня есть веские правовые основания считать, что судебное решение останется нереализованным и не вступит в силу», — написал градоначальник.

По его словам, он обжаловал решение об увольнении в Верховном суде Крыма и намерен дойти до Верховного суда России и Генпрокуратуры, чтобы «доказать и отстоять свою позицию».

«Завтра все по плану, я на работе. ПроФилонить не получится», — добавил он во вторник, 2 апреля. На следующий день к нему с обысками приехали сотрудники ФСБ.

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что «неприкасаемых нет», комментируя уголовное дело против Филонова.

«Федеральная служба безопасности проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на предотвращение хищения бюджетных средств, в результате которых проверяются все без исключения должностные лица. Все прекрасно знают порядок контроля над бюджетными средствами и если у правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу, стало быть, он обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают ФСБ и следственные органы», — сказал Аксенов. Он пообещал, что «системная работа по противодействию коррупции» будет продолжаться, а расходы бюджетных средств остаются под постоянным контролем правоохранительных структур республики Крым.

Андрей Филонов был назначен на должность главы администрации города Евпатория 7 ноября 2014 года. Ранее он был внештатным советником исполняющего обязанности главы республики Крым по курортам и туризму, заместителем директора по развитию «Курорт Донузлав», замдиректора по развитию центра молодежных инициатив «Зебра».

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!