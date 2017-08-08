Мэр Евпатории объяснил снижение турпотока в Крым

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что в 2017 году туристический поток в Крым снизился из-за дороговизны перелетов из дальних регионов России. Об этом во вторник, 8 августа, он сказал в ходе пресс-конференции, передает агентство «Крыминформ».

«Если мы развиваем внутренний туризм в стране, если у нас есть стратегия развития внутреннего туризма, значит, должны субсидироваться внутренние перелеты, причем не авиакомпаниями, которые распределяют их по своему усмотрению, а должны компенсироваться перелеты тем туроператорам, которые перевозят людей», — заявил Филонов.

Он добавил, что гостиницы, которые «задрали цены», сейчас слабо заполнены, а туристы предпочитают частный сектор. В то же время гостиницы премиум-класса для соответствующего сегмента отдыхающих заполнены практически полностью. «Но вот этот средний сегмент, там, где номер должен стоить 1,7-2,1 тысячи рублей, когда задрали цены и сделали его от 3,5 до 4 или 5 тысяч рублей, люди отказались», — подчеркнул мэр Евпатории.

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13 июня мэр Ялты Андрей Ростенко связал снижение туристического потока в Крым с малым количеством авиарейсов и недостатком льгот.

В том же месяце Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что из-за роста числа гостей в Крыму в 2016 году на 21,2 процента (до 5,57 миллиона человек) наиболее популярные объекты размещения существенно повысили цены летом 2017-го.

Такая политика привела к значительному падению количества забронированных путевок в Крым. Туроператоры оценили снижение потока отдыхающих в 20 процентов, отельеры — в 12 процентов по сравнению с июнем 2016 года.