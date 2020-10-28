Бывшему мэру Челябинска вынесли приговор

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему мэру города Евгению Тефтелеву, признав его виновным в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что с сентября 2015-го по апрель 2019 года, когда Тефтелев занимал должности главы города Челябинска и заместителя губернатора Челябинской области, он получил от руководителя строительной организации 2,5 миллиона рублей за общее покровительство.

Суд назначил экс-мэру наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также Тефтелев должен заплатить штраф в 37,5 миллиона рублей. Его лишили права занимать должности на госслужбе в течение трех лет после отбытия срока. Суд лишил экс-мэра медалей, орденов «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени.

Второй фигурант дела — начальник управления капитального строительства администрации Челябинска находится под судом.

Тефтелев был главой города Магнитогорска с 2010 по 2014 год, затем он четыре года руководил администрацией Челябинска. Осенью 2018 года его назначили заместителем губернатора Челябинской области, но в апреле 2019 года уволили, а должность упразднили. 11 декабря 2019 года Тефтелева задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки.

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