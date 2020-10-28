ФСБ показала видео с миллионами в коробке из-под обуви у экс-мэра Челябинска

Управление ФСБ по Челябинской области показало видео из квартиры бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного за получение взяток. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видна просторная квартира, в которой силовики проводят обыск. На стене висит портрет Тефтелева в парадном мундире, на стол выкладываются ювелирные украшения. Тефтелев вытаскивает из шкафа коробку из-под обуви с деньгами. Пятитысячные купюры пачками лежат на кухонном столе.

Обыск у Тефтелева проводился в декабре 2019 года, после того, как его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении 2,5 миллиона рублей.

Ранее 28 октября сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска вынес ему приговор. Экс-мэр получил три года лишения свободы в колонии строгого режима. Также Тефтелев должен заплатить штраф в 37,5 миллиона рублей. Ему запрещено занимать должности на госслужбе в течение трех лет после отбытия срока. Суд лишил его медалей, орденов «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени.

Тефтелев был главой города Магнитогорска с 2010 по 2014 год, затем он четыре года руководил администрацией Челябинска. Осенью 2018 года его назначили заместителем губернатора Челябинской области, но в апреле 2019 года уволили, а должность упразднили. 11 декабря 2019 года Тефтелева задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки.