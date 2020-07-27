Получившему рекордную взятку российскому чиновнику вынесли приговор

Суд вынес приговор бывшему заместителю мэра Якутска Василию Гоголеву, который обвиняется в получении взятки в размере 114 миллионов рублей. Он получил четыре года колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионально прокуратуры.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Сумма ущерба, причиненная строительной фирме в результате данных незаконных действий, составила свыше 165 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Гоголев согласился сотрудничать с прокуратурой. В настоящее время завершено и расследование в отношении его подельников.

Бывшего чиновника обвиняют в получении рекордной для региона взятки. По данным следствия, застройщик передал ему права на 1491 квадратный метр недвижимости в строящемся жилом доме, оцененной в 114 миллионов рублей. Взятка была дана за выдачу разрешения на увеличение количества этажей с 13 до 16.

В апреле с него сняли обвинения во взятке, оставив лишь статью за превышение полномочий.