Российский полицейский получил взятку через жену и был задержан ФСБ

В Ивановской области начальника уголовного розыска отдела МВД «Кинешемский» и его жену обвиняют в покушении на мошенничество на 1,2 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, сотрудник полиции пообещал местному жителю, обвиняемому по уголовному делу, прекратить оперативно-разыскные мероприятия в его отношении. Деньги он якобы собирался передать другому сотруднику полиции, ответственному за розыск мужчины.

16 июля жена полицейского получила от фигуранта первую часть оговоренной суммы — 610 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ и МВД задержали супругов сразу после передачи денежных средств. Начальник уголовного розыска заключен под стражу, его жена находится под домашним арестом.

Как уточняет ТАСС, по данному факту проведут служебную проверку. Если вину сотрудника установят, его уволят из органов внутренних дел, а непосредственных руководителей полицейского привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Волгограде при получении взятки задержали лейтенанта полиции, который оказался сыном полковника МВД, работающего заместителем начальника главка МВД Липецка. Сотрудник был уволен из органов правопорядка. При этом обстоятельства преступления держатся в тайне.

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