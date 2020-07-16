Полицейский попался на сливе ритуальщикам информации об умерших россиянах

Бывший полицейский предстанет перед судом за то, что передавал за взятку информацию об умерших похоронному агентству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК по Приморскому краю.

По сведениям ведомства, во время службы в полиции обвиняемый за вознаграждение в размере тысячи рублей сливал ритуальному бюро оперативную информацию об умерших и номера телефонов их близких. Таким образом агентство максимально быстро заключало договоры на оказание ритуальных услуг. Всего бывший полицейский получил более 87 тысяч в качестве взятки.

Возбуждено уголовное дело по статьям «получение взятки» и «получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия».

Ранее сообщалось о том, что в подмосковной Балашихе сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи продавали данные о смерти местных жителей агентствам ритуальных услуг. Сотрудники похоронных бюро использовали полученную информацию для выездов по месту жительства умерших. Они предлагали свои услуги их родственникам и заключали договоры, процент от которых получали врачи.