Ритуальщики удивились существованию «кладбищенской мафии» в России

Самарский чиновник Александр Андриянов, ответственный за работу муниципального казенного учреждения (МКУ) «Ритуал», расценил как провокацию действия россиянки, которая привезла открытый гроб с телом мужа к зданию областной администрации. Онлайн-трансляцию его выступления на пресс-конференции вел портал «63.ру».

По его словам, речь может идти либо о спланированной акции, либо о «дележке» рынка. «Все было цинично исполнено этими людьми. Слава богу, что человека похоронили», — сказал он.

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Андриянов отметил, что, если бы супруга умершего лично обратилась в МКУ, то похороны были бы бесплатными, выделили бы гроб и землю. А после можно обратиться в Фонд соцстрахования и получить 5600 рублей компенсации.

Сама женщина ранее говорила, что отнесла гроб к зданию, потому что «была в шоке» и почувствовала абсолютную беспомощность в сложившейся ситуации.

Чиновник также заверил, что никакие «братки» не препятствовали рытью могилы и проведению похорон, а яму недокопали, потому что закончился рабочий день. «Есть видеозапись, которая подтверждает, что все (выдача разрешения на захоронение — прим. «Ленты.ру») прошло спокойно. Никаких бритоголовых парней не было. Только два сотрудника МКУ. На территории кладбища был наряд полиции. Если бы мешали копать, то они бы отреагировали. Будем проверять информацию о "своих копателях" кладбища», — уточнил Андриянов.

Руководитель «Ритуала» Дмитрий Карпов добавил, что на том кладбище у него два сотрудника, которые предоставили место под захоронение, но «никакие расценки не выставляли, копателей не предлагали».

Андриянов добавил, что, согласно рассказу охранника, после закрытия к воротам кладбища подъехали 10 машин с залепленными снегом номерами, внутри были люди в масках. Когда им сообщили, что в это время захоронения завершены, они уехали. «Судя по всему, после этого все они отправились на площадь Славы», — заключил он.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров инициировал проверку по факту инцидента и написал об этом в Twitter. Он назвал произошедшее «вопиющим случаем незахоронения покойного».

Вечером 21 февраля жена покойного привезла открытый гроб с его телом к зданию региональной администрации в знак протеста против «кладбищенской мафии». Женщина заплатила ритуальщикам из фирмы «ИП Воробьев» восемь тысяч рублей за услуги, но похоронить умершего не удалось. В компании сказали, что всему виной конкуренты, которые сначала не давали семье забрать тело из больницы, а потом «окружили место будущей могилы и не давали копать, подставляли свои ноги под лопаты и ломы похоронщиков». В «ИП Воробьев» заявили, что местное кладбище контролирует компания, которая требует 30 тысяч рублей за свои услуги.

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