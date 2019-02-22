Россиянка с гробом отказалась от помощи властей

Жительница Самары Анна, которая привезла открытый гроб с телом мужа к зданию регионального правительства, отказалась от помощи губернатора в организации похорон. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее словам, представители власти вышли с нею на связь и предложили помощь. «Сейчас мне уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. (...) Мне просто нужно было похоронить человека», — сообщила она.

Анна объяснила, что отнесла гроб к зданию правительства из-за беспомощности. Она оказалась одна вечером в центре города и «была в шоке». «Что мне еще оставалось делать?» — поинтересовалась женщина. В настоящий момент гроб находится в ритуальном зале в Самаре. Вдова планирует похоронить покойного в пятницу, 22 февраля, в деревне.

Женщина рассказала, что живет в Тольятти и воспитывает сына от скончавшегося гражданского мужа. Пятидесяти тысяч рублей, которые «кладбищенская мафия» потребовала за место на кладбище, у нее не было.

21 февраля сообщалось, что вдова погибшего от туберкулеза мужчины привезла к зданию регионального правительства открытый гроб с телом покойного мужа в качестве протеста против «кладбищенской мафии». Фирма-монополист ритуальных услуг не позволяла семье покойного вывезти тело из здания больницы, препятствовала проезду на кладбище, а затем около «30 бандитов» ногами мешали рабочим выкопать могилу.

Губернатор Дмитрий Азаров пообещал разобраться с инцидентом «самым жестким образом» и оказать финансовую помощь родственникам погибшего.

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