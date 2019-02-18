Жителям российского города предложили чаще приходить в похоронное бюро

Жители Нового Уренгоя возмутились приглашением похоронного бюро обращаться чаще к его услугах, напечатанного в чеке конторы. На запись обратила внимание Раиса Томюк, предоставившая изданию НУР24 фотографии.

Женщина, потерявшая недавно родственницу, сообщила, что в похоронное бюро обратился сын покойной. Оплатив услуги, он заметил, что финальная строчка чека призывает покупателей «приходить снова». «Он воспринял это не просто как черный юмор, а как издевательство над горем людей, потерявших близкого человека», — объяснила Томюк.

По словам директора похоронного бюро Юрия Шабанина, за два года работы его фирмы никто не жаловался на эту надпись. «Если честно, я и сам первый раз обратил на нее внимание, не понимаю, как так произошло», — признался он. Шабанин принес свои извинения клиентам и рассказал, что удалит эту фразу в скором времени.

Кроме того, Томюк пожаловалась, что сотрудники похоронного бюро не предоставили указанные в чеке погребальные стропы, однако, по мнению директора фирмы, «забыть положить их просто невозможно». Он заявил о готовности обсудить этот вопрос напрямую с покупателями.

В 2015 году сообщалось о проведении благотворительной акции для пенсионеров, организованной екатеринбургской похоронной фирмой. Мероприятие, приуроченное к родительской субботе, проходило в похоронной конторе, о чем пожилые люди не были заранее предупреждены.

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