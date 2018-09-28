Женщина несколько месяцев наблюдала разложение непогребенной матери

Жительница американского города Энфилд, штат Северная Каролина, несколько месяцев жила рядом с разлагающимся телом матери. Об этом сообщает WRAL.

69-летняя Донна Сью Хадженс (Donna Sue Hudgins) утверждает, что не стала хоронить 93-летнюю мать, потому что хотела увидеть стадии смерти. Когда приезжали родственники, она под разными предлогами не пускала их в дом. Соседи утверждают, что заметили неприятный запах, но считали его источником канализацию.

Обман раскрылся, когда Хадженс обратилась в похоронное бюро. Она попыталась договориться о похоронах, но не смогла объяснить, где находится тело. Вызванные похоронным бюро полицейские нашли его в доме Хадженс. Судя по степени разложения, женщина умерла несколько месяцев назад.

Хаджнес была задержана, ей предъявлены обвинения в преступном сокрытии смерти.

В апреле сообщалось, что один из потенциальных покупателей дома на севере Италии нашел в нем мумифицированное тело бывшего владельца, который умер летом 2017 года.

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