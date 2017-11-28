Мужчина спрятался в монастыре, умер и стал мумией

Обитатели Александро-Невской лавры обнаружили останки мужчины в заброшенном здании на территории монастыря в центре Санкт-Петербурга. Его тело успело мумифицироваться. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает «Фонтанка».

Прибывшие на место сотрудники полиции не смогли определить возраст и черты лица скончавшегося. Труп был в джинсах и футболке, но без обуви, поэтому полицейские предположили, что мужчина, скорее всего, был бездомным. Обстоятельства его смерти предстоит узнать судмедэкспертам.

В феврале этого года в квартире на юго-востоке Москвы обнаружили мумифицированное тело пенсионерки, которая долгое время жила одна и ни с кем из близких не общалась. С 2010 года она считалась пропавшей без вести. Предположительно, ее останки обнаружил один из родственников. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

В июле 2016 года в Подмосковье нашли превратившийся в мумию труп неизвестного мужчины. Его тело пролежало за гаражами около двух месяцев.